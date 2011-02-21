Дизайн магазина тайской косметики

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен48 заявок2743 просмотра
#1$80

Есть сайт www.thaishoping.ru для него нужно придумать дизайн с тайском стиле, дизайн оценивается по главной странице, после завершения конкурса победитель делает дизайн внутренних страниц за это доплата 20$

особых предпочтений нет, главное чтобы красиво и грамотно.

На главной странице хотим разместить колонку новостей, но не знаем куда её поставить, эту задачу должен решить дизайнер. Если есть свои варианты как должен выглядеть этот магазин я готов их рассмотреть, за хорошие идеи буду оплачивать отдельно в виде бонусов.

Названии компании "Oriental way".

Нравится дизайн http://www.hyattshop.ru/

14 лет назад
remage
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

Proliska
Ирина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
#1
Отличный дизайн. Все понравилось
Приятно было работать. Обращайтесь еще.

Заявки фрилансеров

Proliska
Ирина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
#1