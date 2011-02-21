Дизайн магазина тайской косметики

# 1 — $ 80

Есть сайт www.thaishoping.ru для него нужно придумать дизайн с тайском стиле, дизайн оценивается по главной странице, после завершения конкурса победитель делает дизайн внутренних страниц за это доплата 20$

особых предпочтений нет, главное чтобы красиво и грамотно.

На главной странице хотим разместить колонку новостей, но не знаем куда её поставить, эту задачу должен решить дизайнер. Если есть свои варианты как должен выглядеть этот магазин я готов их рассмотреть, за хорошие идеи буду оплачивать отдельно в виде бонусов.

Названии компании "Oriental way".

Нравится дизайн http://www.hyattshop.ru/