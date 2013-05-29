Дизайн магазина цветов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка122 просмотра

Сайт - источник http://www.rivyeraflowers.ru/

Дизайн нужен на основе прежнего. Не на 100%, но в пределах узнаваемости. Логотип используем текущий.

Сайт будет переделан под магазин на опенкарте.

Ориентиры по структуре http://www.flowerland.ru/ http://www.sendflowers.ru/

Функционал

- фильтры http://pic.bubuzon.ru/clip4359219_19Kb.png

- на карточке товара - сопутствующие товары http://pic.bubuzon.ru/clip4291940_427Kb.png

- иконки "Мы в фейсбук, мы вконтакте"

- структура категорий такая http://pic.bubuzon.ru/clip6730304_51Kb.png (за исключением стран)

- http://pic.bubuzon.ru/clip3422259_113Kb.png ссылка на сопут. товары в корзине.

- иконки платеж. систем

Opencart
12 лет назад
qazaq1
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

Vitwai
33 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$150
4 дня
Сделан дизайн оперативно, Виталий в сети, на корректировки реагировал быстро. Спасибо!
Рад был сотрудничеству с Егором. В рамках проекта быстро пришли к взаимпониманию, что в свою очередь привело к хорошему результату. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Vitwai
33 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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