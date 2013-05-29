Организация занимается производством и продажей автокомпонентов. Главная страница сайта должна быть с минимальным набором кнопок и элементов. Необходимые элементы: 1. Логотип, название, телефон горячей линии, официальный сайт (www.trek.ru), значки «Мы ...
Дизайн магазина цветов
Сайт - источник http://www.rivyeraflowers.ru/
Дизайн нужен на основе прежнего. Не на 100%, но в пределах узнаваемости. Логотип используем текущий.
Сайт будет переделан под магазин на опенкарте.
Ориентиры по структуре http://www.flowerland.ru/ http://www.sendflowers.ru/
Функционал
- фильтры http://pic.bubuzon.ru/clip4359219_19Kb.png
- на карточке товара - сопутствующие товары http://pic.bubuzon.ru/clip4291940_427Kb.png
- иконки "Мы в фейсбук, мы вконтакте"
- структура категорий такая http://pic.bubuzon.ru/clip6730304_51Kb.png (за исключением стран)
- http://pic.bubuzon.ru/clip3422259_113Kb.png ссылка на сопут. товары в корзине.
- иконки платеж. систем
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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