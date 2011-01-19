Дизайн-макет 4 страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок476 просмотров

Требуется дизайнер для разработки дизайна корпоративного сайта

с опытом создания грамотных с точки зрения юзабилити дизайнов.

Концепция есть. Надо додумать и все отрисовать.

Главная страница + 3 внутренних.

В примечании к заявке указывать сумму раздельно:

$x - главная

$y - каждая внутренняя

В ином формате заявки НЕ ПРИНИМАЮ, - я не телепат и не хочу гадать что какую сумму вы имеете ввиду - общую или только за главную.

ТОЛЬКО ПРОФФИ!!!

14 лет назад
mikki11
42 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alrg
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$300
7 дней

Заявки фрилансеров

alrg
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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