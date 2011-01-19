Дизайн-макет 4 страниц сайта

Требуется дизайнер для разработки дизайна корпоративного сайта

с опытом создания грамотных с точки зрения юзабилити дизайнов.

Концепция есть. Надо додумать и все отрисовать.

Главная страница + 3 внутренних.

В примечании к заявке указывать сумму раздельно:

$x - главная

$y - каждая внутренняя

В ином формате заявки НЕ ПРИНИМАЮ, - я не телепат и не хочу гадать что какую сумму вы имеете ввиду - общую или только за главную.

ТОЛЬКО ПРОФФИ!!!