Требуется сделать дизайн сайта для банного комплекса. В шапке необходимо отрисовать будущее здание и участок в 3D. На внутренних страницах в шапке будет фото комнат бани. Будет плюсом если сможете немного анимировать шапку. ...
Дизайн-макет 4 страниц сайта
Требуется дизайнер для разработки дизайна корпоративного сайта
с опытом создания грамотных с точки зрения юзабилити дизайнов.
Концепция есть. Надо додумать и все отрисовать.
Главная страница + 3 внутренних.
В примечании к заявке указывать сумму раздельно:
$x - главная
$y - каждая внутренняя
В ином формате заявки НЕ ПРИНИМАЮ, - я не телепат и не хочу гадать что какую сумму вы имеете ввиду - общую или только за главную.
ТОЛЬКО ПРОФФИ!!!
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $300Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
Современный западный дизайн, тз в приложении.Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Необходимо создать качественный дизайн и шаблон для интернет магазина ножей ItsMyKnife.ru . Движок сайта - PhpshopЗакрыт14 лет назад
- $500
Разработать шаблон журнального типа для wordpress. Минимализм, Монохромная гамма. 10 000 рублей. Сдать готовый к наполнению сайт. Подробности: лс и [email protected]Закрыт14 лет назад
- $30
Нужно нарисовать дизайн, никаких тяжелых элементов нет. Ему нравится такой дизайн http://www.bakerhughes.com/, но конечно его 1 в 1 использовать нельзя. Нужно сделать что нить такое же, цвета использовать как на примере. Логотип ...Завершен14 лет назад
Добрый день! Требуется разработать дизайн сайта: 1. Промо-страница (главная). 2. Внутренняя страница. Вам будет предоставлена проектировка и концепция, от Вас требуется полное понимание задачи и её ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Здравствуйте. Нужна шапка сайта. Размеры 1000 ширина высота 200 логотип не более 285 пикселей (справа) Я дам фотографии собственно с ними и надо будет работать. Фотографию для лого ...Завершен14 лет назад
- $50
Надо сделать дизайн для сайтаЗавершен14 лет назад
- $100
Приветствую всех веблансеров. Необходимо разработать дизайн для сайта контрольно-счетной палаты. Необходимые требования: -Дизайн на всю ширину страницы (масштабируемый) - Основное и единственное меню слева -легкий и приятный дизайн - ...Завершен14 лет назад
Нужно оформить группу в контакте.Пишите в асю,рассмотрю все ваши предложения.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад