Добрый день, уважаемые мастеры дизайна. Нам нужно создать дизайн сайта по прототипу: https://yadi.sk/d/4EYU6v4iCEu6wA Если есть понимание как улучшить прототип, будет еще лучше.
Дизайн макета и верстка шаблонов (полная тема) для Cotonti
Добрый день.
Нужен дизайн макета сайта садовой тематики (основная тематика - малина и все что с ней связано).
Верстка макета под шаблоны CMS Cotonti (полная тема, включая макеты страниц, реализуемых на штатных плагинах).
Тема должна быть адаптивная под основные современные браузеры. Без флэша, каруселей и прочих ненужных украшательств.
Желательно (но не обязательно) еще адаптация под мобильные браузеры.
Прошу рассмотреть возможность изготовления и сообщить цены и сроки выполнения работы.
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