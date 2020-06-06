Дизайн макета и верстка шаблонов (полная тема) для Cotonti

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Закрыт1 заявка161 просмотр

Добрый день.

Нужен дизайн макета сайта садовой тематики (основная тематика - малина и все что с ней связано).

Верстка макета под шаблоны CMS Cotonti (полная тема, включая макеты страниц, реализуемых на штатных плагинах).

Тема должна быть адаптивная под основные современные браузеры. Без флэша, каруселей и прочих ненужных украшательств.

Желательно (но не обязательно) еще адаптация под мобильные браузеры.

Прошу рассмотреть возможность изготовления и сообщить цены и сроки выполнения работы.

5 лет назад
guest_15915247201233
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Денис
 
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