Дизайн макета и верстка шаблонов (полная тема) для Cotonti

Добрый день.

Нужен дизайн макета сайта садовой тематики (основная тематика - малина и все что с ней связано).

Верстка макета под шаблоны CMS Cotonti (полная тема, включая макеты страниц, реализуемых на штатных плагинах).

Тема должна быть адаптивная под основные современные браузеры. Без флэша, каруселей и прочих ненужных украшательств.

Желательно (но не обязательно) еще адаптация под мобильные браузеры.

Прошу рассмотреть возможность изготовления и сообщить цены и сроки выполнения работы.