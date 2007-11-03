Дизайн многофункционалного интернет ресурса

Команде необходим свободный дизайнер в совершенстве владеющий программами Adobe photoshop, illustrator и тд, очень ответственный, способный работать креативно и быстро, на одной волне с остальными.

Задача - в кратчайший срок сделать конкурентноспособный дизайн, проект большой, возможно долговременное сотрудничество, предполагается серьезное финансирование, подробности только при личной встрече!

Сотрудничество возможно только с конкретным человеком (компаний прошу не беспокоить) и только в Москве!