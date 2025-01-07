Дизайн многостраничного сайта-информационной системы в Figma

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок9 просмотров

С помощью технологии Figma отрисовать дизайн многостраничного сайта-информационной системы для дальнейшего его переноса в HTML, CSS и Javascript. Все детали заказа согласуются.

CSSFigmaHTMLJavaScriptДизайн сайтов
4 месяца назад
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