Есть предполагаемая схема титульной страницы. в аттаче к проекту. в ней уже продуманы местоположения и принципиальные размеры блоков. стиль желаемого результата: http://www.yandex.ru/ http://www.lenta.ru/ а именно простые ...
Дизайн начальной странички пользователя
Молодому развивающемуся проекту требуется дизайнер на удаленную работу, выполнение конкретных отдель ных заказов.
В данный момент необходимо задизайнить начальную страничку пользователя (кабинет).
Кабинет состоит из 2х страниц.
Страница 1 – мои данные
На странице находиться данные о пользователе, а именно:
Имя
Фамилия
Ник
Текущая Страна, Город
Пол
Дата рождения
Семейное положение
Родной город
Моб телефон
Дом телефон
ICQ
Skype
Веб сайт
Достаточно большой юзерпик
Рейтинг пользователя в системе (карма)
Карта гугл, отображающая отметкой текущее местоположение пользователя.
Предусмотреть место для навигационных кнопок – Мои сообщения, Мои отзывы, Мои заведения и т.д. Всего до 8 кнопок.
Состояние пользователя относительно сайта – Онлайн/Оффлайн.
Состояние пользователя относительно системы слежения (карта) - Онлайн/Оффлайн.
Страница 2 – редактирование моих данных.
Дизайн хотим в стиле WEB2.
Выбранный исполнитель
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