Дизайн начальной странички пользователя

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок248 просмотров

Молодому развивающемуся проекту требуется дизайнер на удаленную работу, выполнение конкретных отдель ных заказов.

В данный момент необходимо задизайнить начальную страничку пользователя (кабинет).

Кабинет состоит из 2х страниц.

Страница 1 – мои данные

На странице находиться данные о пользователе, а именно:

Имя

Фамилия

Ник

Текущая Страна, Город

Пол

Дата рождения

Семейное положение

Родной город

Моб телефон

Дом телефон

ICQ

Skype

Веб сайт

Достаточно большой юзерпик

Рейтинг пользователя в системе (карма)

Карта гугл, отображающая отметкой текущее местоположение пользователя.

Предусмотреть место для навигационных кнопок – Мои сообщения, Мои отзывы, Мои заведения и т.д. Всего до 8 кнопок.

Состояние пользователя относительно сайта – Онлайн/Оффлайн.

Состояние пользователя относительно системы слежения (карта) - Онлайн/Оффлайн.

Страница 2 – редактирование моих данных.

Дизайн хотим в стиле WEB2.

www.city-compass.com

15 лет назад
DoctorD
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

radiokid
35 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

radiokid
35 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад

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