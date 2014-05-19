Дизайн настройка новой темы для сайта на WordPress

Существует скромный около года назад запущенный сайт. Владеет проектом хороший специалист в своём деле, но плохо разбирающийся в дизайнах, настойках и прочих виджетах. Вначале была цель наполнения сайта контентом для выхода на посещаемость и получения заказов на работу. Были взяты WP и тема Atom и добавлен контент. Цель первого этапа на сегодняшний момент выполнена.

Здесь я хочу найти исполнителя, который возьмётся за изменения и предания лоску внешнему виду сайта. Выбор темы, ее интеграция и обустройство. Должно получиться скромно, но стильно. Цели у сайта теперь две – привлечение клиентов и участие в сети контекстной рекламы. По поводу возможного выбора новой темы – присматриваюсь к Novomag.

Так как исполнителю придется доверить самое святое – доступ по ftp, рассматриваться будут только проверенные временем люди. Так же прошу учитывать отсутствие ТЗ (есть только эмоциональная сторона) и скромный бюджет данного мероприятия (который Вы должны будете озвучить сами после ознакомления с клиентом).

Спасибо, жду.