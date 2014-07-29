Дизайн небольшого новостного портала.

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Завершен22 заявки197 просмотров

Всем добрый день! Нужно отрисовать прототип.

Всего страниц - 1 главная и 4 внутрянки.

Главные требования к кандидатам:

Умение со вкусом подать материал.

Всегда на связи.

11 лет назад
Vinat
42 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$200
8 дней
Работой доволен! Сроки выдержаны. Понравился не стандартный подход и внесение свои рекомендаций. Все отлично :)
Сотрудничество с Виталием состоялось, оплата произведена. Желаю успехов!

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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