Здравствуйте, у нас есть стоматологический кабинет, для его нужд необходимо создать дизайн сайта. Мы предоставим: 1. Дизайн сайта, который нам нравится, который мы хотим взять за основу, со ...
Дизайн нескольких страниц нового веб сайта
Добрый день, Юлия. Понравились ваши работы, хотел бы предложить вам сотрудничество.
Набросал небольшое ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1KSUCaljSD8sou8U4MOXDGiveSVnRFLX6gYzCNuW_zvA
Если вам будет интересно сотрудничество - предлагаю обсудить детали.
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