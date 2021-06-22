Дизайн нескольких страниц нового веб сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка92 просмотра

Добрый день, Юлия. Понравились ваши работы, хотел бы предложить вам сотрудничество.

Набросал небольшое ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1KSUCaljSD8sou8U4MOXDGiveSVnRFLX6gYzCNuW_zvA

Если вам будет интересно сотрудничество - предлагаю обсудить детали.

4 года назад
guest_16243874341993
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Юлия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
20 отзывов
4 года назад

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