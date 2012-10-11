Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно разработать дизайн аналога сайта http://tickets.ua/ Заключаю партнерский договор с этим ресурсом. Технически - полная аналогия. Сейчас в процессе написания технического задания (ТЗ)- но хочу уже ...
Дизайн одностраничника
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Есть идея запуска сайта по продаже писем от Деда Мороза!
Хочу сделать красивый одностраничник - с формой заказа письма!
Нравится http://idedmoroz.com/ .. По дизайну и подаче.
ТЗ в процессе разработки. Хочу ориентироватся в цене!
Сегодня к вечеру планирую запустить процесс разработки дизайна
Спасибо
С уважением, Евгений!
PS: связь через лс
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