Дизайн одностраничника

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Закрыт40 заявок222 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Есть идея запуска сайта по продаже писем от Деда Мороза!

Хочу сделать красивый одностраничник - с формой заказа письма!

Нравится http://idedmoroz.com/ .. По дизайну и подаче.

ТЗ в процессе разработки. Хочу ориентироватся в цене!

Сегодня к вечеру планирую запустить процесс разработки дизайна

Спасибо

С уважением, Евгений!

PS: связь через лс

13 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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