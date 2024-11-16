Дизайн одностраничного сайта для интернет провайдера

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Я ищу веб-дизайнера, который сделает одностраничный сайт для интернет провайдера.

Прототип уже готов на 50%.

Клиент коммуникабельный.

Нужен только дизайн без верстки.

Оперативная работа на 2-3 дня.

Пишите, кто готов включиться прямо сейчас.

Дизайн сайтов
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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