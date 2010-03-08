Дизайн окна для новостей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок195 просмотров

Есть готовый сайт с дизайном, но не нравится область появления новости, эту область нужно изменить, чтобы смотрелось более привлекательно и интересно. Эта облать не привязана к основному дизайну.

15 лет назад
MAKmaster
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Killme777
41 год
16 лет в сервисе
Был
день назад
15 лет назад
$50
2 дня
Все супер! Работой более чем доволен. Человек дает хорошие рекомендации, любит свое дело!
С предоплатой проблем невозникло..чуствуется, что человек дорожит своей честной репутацией. В работе прислушивается к профессиональной точки зрения, не упрям и неконфликтен. Общая оценка от сотрудничевства 10+

Заявки фрилансеров

Killme777
41 год
16 лет в сервисе
Был
день назад
15 лет назад

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