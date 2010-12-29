Дизайн онлайн-журнала для веб-дизайнеров.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок222 просмотра

Здравствуйте любимые, дизайнеры.

ТЗ в прикреплении. Если Вы заинтересованы в проекте, прошу указывать в заявке идею-задумку или комментарии к существующему дизайну.

Спасибо. Желаю удач.

14 лет назад
abhdesign
Пасюк 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад
14 лет назад
$100
4 дня
Денис — профессионал. Работу не только выполнил, но и перевыполнил — предложил такое решение о котором, я даже и не думал. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям и коллегам. Спасибо.
Замечательный заказчик, замечательный человек. Очень приятно работать с таким человеком. Спасибо за проект и буду рад еще работать с Вами !

Заявки фрилансеров

bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад
14 лет назад
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