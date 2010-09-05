Дизайн панели управления сайтом

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок162 просмотра
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Здравствуйте!

На нашем предприятии стоит самописная система управления корпоративным сайтом, начальство дало задание сменить дизайн. Требуется разработать дизайн панели управления, нужен профессионал в своем деле, ответственный. Сразу оставляйте ссылку на подобные роботы, если есть готовые варианты тоже предлагайте.

Требование вышлю исполнителю.

Уважаемые фрилансеры еще раз прошу Вас оставляйте ссылку на подобные роботы.

13 лет назад
trans_corp
Панин 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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