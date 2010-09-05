Дизайн панели управления сайтом

Переделать сайт (дизайн верстка и программирование) а так же дать рекомендации по другим аспектам сайтостроения (эргономика, копирайтинг, поисковая оптимизация ) для повышения конвертации посетителей в клиентов www.gpsukraine.com оплата сразу 150 вмз плюс, через месяц, если ...
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Здравствуйте!
На нашем предприятии стоит самописная система управления корпоративным сайтом, начальство дало задание сменить дизайн. Требуется разработать дизайн панели управления, нужен профессионал в своем деле, ответственный. Сразу оставляйте ссылку на подобные роботы, если есть готовые варианты тоже предлагайте.
Требование вышлю исполнителю.
Уважаемые фрилансеры еще раз прошу Вас оставляйте ссылку на подобные роботы.
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