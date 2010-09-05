Дизайн панели управления сайтом

Добрый вечер. Нужен сайт для звукозаписывающей студии. Функционал минимальный. Добавление новостей + в раздел "минуса на продажу" постинг *.mp3 файлов администратором ( у пользователя значит плейлист с возможностью прослушивания.. Ну вы поняли. т.е. информация, что студия может, ...