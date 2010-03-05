Требуется изменине дизайна ("рестайлинг") товароной сетки интернет-магазина на основании уже существующей и предложенного варината реализации. Важной особенностью будет являтется использование при выполнении работы принциров юзабилити (usability). Для потнциальных исполнителей: важно ...
Дизайн партнерской программы
Разработать дизайн партнерской программы (продажа контента средствами смс).
На выходе 4 страницы (см. приложение) в формате PSD:
- главная страница (main)
- текстовая страница открытого раздела (main_text)
- статистика (inner_stat)
- текстовая страница внутреннего раздела (inner_text)
Подробнее по ICQ / Skype.
Дизайнер должен понимать, что показать, как выглядит различное форматирование текста, - это его задача (а не верстальщика или программиста).
Рассматриваются предложения ТОЛЬКО при наличии портфолио.
Приветствуется опыт создания дизайна партнерских программ.
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