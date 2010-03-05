Дизайн партнерской программы

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок355 просмотров

Разработать дизайн партнерской программы (продажа контента средствами смс).

На выходе 4 страницы (см. приложение) в формате PSD:

- главная страница (main)

- текстовая страница открытого раздела (main_text)

- статистика (inner_stat)

- текстовая страница внутреннего раздела (inner_text)

Подробнее по ICQ / Skype.

Дизайнер должен понимать, что показать, как выглядит различное форматирование текста, - это его задача (а не верстальщика или программиста).

Рассматриваются предложения ТОЛЬКО при наличии портфолио.

Приветствуется опыт создания дизайна партнерских программ.

15 лет назад
TarasovMx
Максим 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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