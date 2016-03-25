Нужно нарисовать дизайн. подробное тз покажу в скайпе, пока что жду от вас примеры работ. Про меня: Я прекрасно понимаю что мне надо. У меня есть четкое тз. И доработки не ...
Дизайн писем для рассылки интернет-магазина зоотоваров
Необходимо переработать дизайн шаблонов писем для почтовой рассылки интернет-магазина rintintin.ru.
- Регистрация в интернет-магазине
- Спасибо за заказ.
- Товары специально для вас.
- Вы забыли товары в корзине.
- Мы дорожим вами.
Наладить долговременные доверительные отношения с потенциальными и постоянными клиентами, для увеличения продаж.
Информация о целевой аудитории сайта:
- возраст:
- 25-34 года (41,29 %)
- 35-44 года (26,54 %)
- пол:
- женский (71,06 %)
- мужской (28,94 %)
- Прехедер
- Шапка: включает логотип, название магазина, номера телефонов, www адрес интернет-магазина.
- Tело: контент и структура в различных вариантах в зависимости от типа письма.
- Подвал: включает ссылки на соц.сети (иконки), фразу “Мы ждем Ваших звонков”, номера телефонов.
- соответствие фирменной символике и стилистике
- Соответствие фирменной цветовой палитре
- информативность, удобство, легкость
Пожелания к выполнению работы:
В шаблонах необходимо использовать иллюстрации и фотографии товаров с сайта. Примеры:
http://rintintin.ru/product/0010lm-matras-mehovoi-r-r-s-39-34sm-cveta-v-assort-.html
http://rintintin.ru/product/160427-titbit-musli-fitness-s-telyatinoi-i-zlakami-dsobak.html
http://rintintin.ru/product/157414-titbit-vimya-govyaje.html
На выходе шаблоны в формате psd.
Выбранный исполнитель
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