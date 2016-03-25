Дизайн писем для рассылки интернет-магазина зоотоваров

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок226 просмотров

Необходимо переработать дизайн шаблонов писем для почтовой рассылки интернет-магазина rintintin.ru.

  • Регистрация в интернет-магазине
  • Спасибо за заказ.
  • Товары специально для вас.
  • Вы забыли товары в корзине.
  • Мы дорожим вами.
Цель:

Наладить долговременные доверительные отношения с потенциальными и постоянными клиентами, для увеличения продаж.

Информация о целевой аудитории сайта:

  • возраст:   

    • 25-34 года (41,29 %)
    • 35-44 года (26,54 %)
  • пол:

    • женский (71,06 %)
    • мужской (28,94 %)
Пожелания к структуре:

  • Прехедер
  • Шапка: включает логотип, название магазина, номера телефонов, www адрес интернет-магазина.
  • Tело: контент и структура в различных вариантах в зависимости от типа письма.
  • Подвал: включает ссылки на соц.сети (иконки), фразу “Мы ждем Ваших звонков”, номера телефонов.
Пожелания к визуальному образу:

  • соответствие фирменной символике и стилистике
  • Соответствие фирменной цветовой палитре
  • информативность, удобство, легкость
Исходные материалы: пример письма, который нравится, примеры существующих писем в прикреплении.

Пожелания к выполнению работы:

В шаблонах необходимо использовать иллюстрации и фотографии товаров с сайта. Примеры:

http://rintintin.ru/product/0010lm-matras-mehovoi-r-r-s-39-34sm-cveta-v-assort-.html

http://rintintin.ru/product/160427-titbit-musli-fitness-s-telyatinoi-i-zlakami-dsobak.html

http://rintintin.ru/product/157414-titbit-vimya-govyaje.html

На выходе шаблоны  в формате psd. 

HTML
9 лет назад
yana-gia
Яна 
31 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

boyko_dmitriy
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$50
7 дней
Очень понравилось работать с Дмитрием! Всегда доступен для общения, правки вносились очень быстро и четко, благодаря чему получился отличный результат! Качество работы на высшем уровне. Рекомендую.
Было очень комфортно работать с Яной! Максимально быстрая и четкая обратная связь, Яна со своей стороны свела до минимума сроки работы над поправками. Быстрая оплата. Приятное и позитивное общения. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

boyko_dmitriy
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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