Дизайн письма для рассылки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка89 просмотров

Необходимо создать дизайн письма для e-mail рассылки.

11 лет назад
Lansikk
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
11 лет назад
$50
3 дня
Как и в прошлом проекте, доволен сотрудничеством. Качественно и в срок. Оперативное внесение корректировок. Буду обращаться еще.
Позитив от сотрудничества. Рекомендую Дмитрия как грамотного заказчика.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
11 лет назад
#1
Дизайн сайтов

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