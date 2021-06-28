Дизайн платформы для изучения английского языка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка73 просмотра

Здравствуйте, Ольга!

Нам нужен дизайн для платформы по английскому языку приблизительно на 30-35 страниц. У нас готова концепция дизайна всех этих страниц и расписан их функционал.

Есть ли у Вас сейчас возможность взять заказ? Если есть, мы Вам пришлем все необходимые файлы для ознакомления и обсудим стоимость и сроки работы.

4 года назад
Snez28
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
72 отзыва
4 года назад

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