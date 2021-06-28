Требуется разработка дизайна сайта для интернет-магазина японской кухни. Необходимо создать прототип, который обеспечит удобство навигации и привлекательный внешний вид. Ожидается проработка всех ключевых элементов интерфейса.
Дизайн платформы для изучения английского языка
Здравствуйте, Ольга!
Нам нужен дизайн для платформы по английскому языку приблизительно на 30-35 страниц. У нас готова концепция дизайна всех этих страниц и расписан их функционал.
Есть ли у Вас сейчас возможность взять заказ? Если есть, мы Вам пришлем все необходимые файлы для ознакомления и обсудим стоимость и сроки работы.
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