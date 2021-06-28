Дизайн платформы для изучения английского языка

Здравствуйте, Ольга!

Нам нужен дизайн для платформы по английскому языку приблизительно на 30-35 страниц. У нас готова концепция дизайна всех этих страниц и расписан их функционал.

Есть ли у Вас сейчас возможность взять заказ? Если есть, мы Вам пришлем все необходимые файлы для ознакомления и обсудим стоимость и сроки работы.