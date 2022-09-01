Дизайн подборок кино

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка94 просмотра

Добрый вечер, посмотрите пожалуйста, можно ли сделать простенький но хороший дизайн небольшого сайта

вот ТЗ на сайт, что должно быть

https://docs.google.com/document/d/1DqVhXFs3syFpjZFH9VyXZ8ptsLFH1nexhM7ItOLvJic/edit?usp=sharing

Оцените, можете написать в ТГ

3 года назад
KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
13 часов назад
3 года назад
$400
10 дней
Escrow
Виталик очень качественно выполнил работу, сделал ВАУ ефект!) 🔥🔥🔥 Оперативно вносил все замечания, предлагал варианты и быстро отвечал!😎 только положительные эмоции! Если вы хотите качественно и без головной боли, тогда Вам к Виталику)
Оксана отличный заказчик и просто приятный человек 🙂 Тот случай, когда сотрудничать было в одно удовольствие. Оксана прислала хорошо составленное, понятное ТЗ. Давала своевременную обратную связь и конструктивные правки. В итоге получился дизайн , который понравился всем 🙂 С оплатой было так же все хорошо, как и договаривались. Спасибо, с удовольствием буду действительно рад помочь ещё 👍🏻

Заявки фрилансеров

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
13 часов назад
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов

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