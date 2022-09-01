Оксана отличный заказчик и просто приятный человек 🙂 Тот случай, когда сотрудничать было в одно удовольствие. Оксана прислала хорошо составленное, понятное ТЗ. Давала своевременную обратную связь и конструктивные правки. В итоге получился дизайн , который понравился всем 🙂 С оплатой было так же все хорошо, как и договаривались. Спасибо, с удовольствием буду действительно рад помочь ещё 👍🏻