Дизайн портала недвижимости

$2500
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка164 просмотра
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Требуется разработать многостраничный дизайн для портала недвижимости.

«Дорогой» дизайн, с применением «стеклянных» поверхностей, отражения, теней и пр. На портале должно создаться то же ощущение, что при входе в холл дорогой гостиницы — блеск мрамора, свет дорогих люстр, блики он них, и т.п.

Достаточно крупный, хорошо читающийся не совсем черный, приятный для глаз шрифт для подробных страниц, более мелкий, но достаточный для чтения без напряжения шрифт в блоках и модулях.

Адаптивный дизайн — в зависимости от размера экрана блоки на странице перестраиваются так, чтобы их можно было видеть. Дизайн не должен быть громоздким, ни визуально, ни технически. Не должно быть ощущения свалки стилей.

Особое внимание к типографике: шрифты, тексты, выделения, таблицы и прочее должны быть тщательно продуманы, логичны и интегрированы в общую канву.

Разработка иконок для всех страниц и модулей.

Полное техническое задание составляет 75 страниц формата А4.

10 лет назад
malexlv
52 годаЛатвия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
tesoro-studio
Татьяна 
35 летВеликобритания
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$4000
25 дней
Очень доволен сотрудничеством с Татьяной. Все работы по дизайну буду заказывать только у нее. Обладает отличным вкусом, чувством меры, вниманием к деталям. Но сильнее всего оставляет впечатление отношение к заказчику. Безотказно и четко выполняет все просьбы и поручения, подчас и те, от которых можно было бы отказаться (не злоупотребляйте!). Мы проработали с Татьяной весьма долго над сложным проектом и могу с уверенностью сказать, что не пожелал бы себе лучшего исполнителя. У нас быстро сложился командный дух, она легко настроилась под мой стиль работы, и дальнейшее сотрудничество превратилось в историю славных достижений и приятного общения людей, объединенных общей целью. Обратите внимание (!) именно общая цель, а не желание побыстрее отбить бабки и отвязаться от заказчика. У меня есть возможность сравнивать фрилансеров, поскольку имел, в том числе, печальный и неоднократный опыт «сотрудничества» с ними. И именно этот опыт позволяет мне теперь однозначно заявить, что работать с Татьяной — одно удовольствие. Прибавьте к этому очень разумные требования к гонорару, профессионализм, доступность примерно 12 часов в день, быструю, если не моментальную, реакцию (по скайпу и почте), доброжелательность, ответственность, приятность в общении, включая чувство юмора, и отсутствие стремления выполнять свою работу исключительно ради денег. Подчеркну — это не заказной панегирик, а дань уважения к человеку, с которым провел в контакте почти 2 месяца день в день. И не собираюсь на этом останавливаться. Благодарю за внимание.
Спасибо большое за такой крупный и очень интересный проект! Всегда интересно повышать и совершенствовать свой уровень в плане дизайна. Алексей предоставил для этого великолепную возможность! Отдельное спасибо за техзадание, все очень доступно и расписан буквально каждый пиксель, что очень облегчает работу над проектом. Времени и сил было потрачено не мало, но за то теперь все могут гордиться результатом!
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