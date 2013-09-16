Дизайн портала недвижимости

Требуется разработать многостраничный дизайн для портала недвижимости.

«Дорогой» дизайн, с применением «стеклянных» поверхностей, отражения, теней и пр. На портале должно создаться то же ощущение, что при входе в холл дорогой гостиницы — блеск мрамора, свет дорогих люстр, блики он них, и т.п.

Достаточно крупный, хорошо читающийся не совсем черный, приятный для глаз шрифт для подробных страниц, более мелкий, но достаточный для чтения без напряжения шрифт в блоках и модулях.

Адаптивный дизайн — в зависимости от размера экрана блоки на странице перестраиваются так, чтобы их можно было видеть. Дизайн не должен быть громоздким, ни визуально, ни технически. Не должно быть ощущения свалки стилей.

Особое внимание к типографике: шрифты, тексты, выделения, таблицы и прочее должны быть тщательно продуманы, логичны и интегрированы в общую канву.

Разработка иконок для всех страниц и модулей.

Полное техническое задание составляет 75 страниц формата А4.