Дизайн портала недвижимости

Требуется качественный дизайн для сайта магических услуг. Что-то на подобии вот таких вариантов: http://magiya-privorot.ru http://www.mag-borisova.ru Желательно в светлых тонах, например фон голубой, голубовато-белый, рыжий, изумрудный или желто оранжевый. Например сидит женщина у нее на плече ворон, она протягивает обе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать многостраничный дизайн для портала недвижимости.
«Дорогой» дизайн, с применением «стеклянных» поверхностей, отражения, теней и пр. На портале должно создаться то же ощущение, что при входе в холл дорогой гостиницы — блеск мрамора, свет дорогих люстр, блики он них, и т.п.
Достаточно крупный, хорошо читающийся не совсем черный, приятный для глаз шрифт для подробных страниц, более мелкий, но достаточный для чтения без напряжения шрифт в блоках и модулях.
Адаптивный дизайн — в зависимости от размера экрана блоки на странице перестраиваются так, чтобы их можно было видеть. Дизайн не должен быть громоздким, ни визуально, ни технически. Не должно быть ощущения свалки стилей.
Особое внимание к типографике: шрифты, тексты, выделения, таблицы и прочее должны быть тщательно продуманы, логичны и интегрированы в общую канву.
Разработка иконок для всех страниц и модулей.
Полное техническое задание составляет 75 страниц формата А4.
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