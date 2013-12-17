Дизайн посадочной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок315 просмотров

Необходимо сделать посадочную страницу для сервиса по ремонту компьютеров.

Примеры сайтов которые нравится

- http://www.weblancer.net/users/Rubik91/portfolio/1770137.html#item

- http://remontcentr.kz

- http://www.weblancer.net/users/Artarina/portfolio/1469299.html#item

Так же нужна версия для смартфонов под 480p. Урезанная копия версии для ПК.

Жду предложений по цене и срокам. Чем быстрей тем лучше.

HTML
11 лет назад
vivera14
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Vitwai
33 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$150
7 дней
Виталий отлично справился с заданием. С коммуникацией все отлично, рекомендую.
Рад сотрудничеству с Юрием. Никаких проблем в ходе работы не возникало, задачи ставил четко и понятно, оплату переводил вовремя. Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Vitwai
33 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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