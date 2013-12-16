Дизайн посадочной страницы

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка96 просмотров

Необходимо сделать посадочную страницу для сервиса по ремонту компьютеров.

Примеры сайтов которые нравится

- http://www.weblancer.net/users/rubik91/portfolio/1...

- http://remontcentr.kz

- http://www.weblancer.net/users/artarina/portfolio/...

Так же нужна версия для смартфонов под 480p. Урезанная копия версии для ПК.

11 лет назад
vivera14
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
11 лет назад
$90
3 дня
Сотрудничество проходило благоприятным, быстрым и качественным. Вполне клиентоориентированный специалист. РЕКОМЕНДУЮ!
Впервые работали с Юрием! Очень понравилось сотрудничество! Грамотное ТЗ, быстрая своевременная оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
11 лет назад