Создание дизайна интернет-магазина рыболовных товаров + логотип. Сайт создан с помощью движка Ocstore.
Дизайн посадочной страницы
Необходимо сделать посадочную страницу для сервиса по ремонту компьютеров.
Примеры сайтов которые нравится
- http://www.weblancer.net/users/rubik91/portfolio/1...
- http://www.weblancer.net/users/artarina/portfolio/...
Так же нужна версия для смартфонов под 480p. Урезанная копия версии для ПК.
Выбранный исполнитель
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