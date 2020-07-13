Дизайн-проект сайта школы вокала

Отзывы пишу редко, однако в данном случае не могу пройти мимо. Андрей - мастер своего дела. Дизайны изящны и фунциональны, понимает задачу очень точно и всегда соответствует срокам. Что впринципе вообще крайне редкое явление когда человек творческой профессии четко определяет сроки и способен придерживаться их. Достойный специалист, один из лучших с которыми сотрудничал за все время.