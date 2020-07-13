Нужен красивый, современный и продающий дизайн лендинга на один экран для последующего перехода с него на полноценные сайты Примерный макет: https://yadi.sk/d/R3h_fi6wUjIQtQ ТЗ Нарисовать красивый, современный и продающий дизайн лендинга ...
Дизайн-проект сайта школы вокала
Необходио сделать масштабный дизайн школы вокала. Внешние и внутренние страницы + презентация.
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