Дизайн-проект сайта школы вокала

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка181 просмотр

Необходио сделать масштабный дизайн школы вокала. Внешние и внутренние страницы + презентация.

5 лет назад
guest_15853336257283
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

bakalev
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад
$1000
10 дней
Отзывы пишу редко, однако в данном случае не могу пройти мимо. Андрей - мастер своего дела. Дизайны изящны и фунциональны, понимает задачу очень точно и всегда соответствует срокам. Что впринципе вообще крайне редкое явление когда человек творческой профессии четко определяет сроки и способен придерживаться их. Достойный специалист, один из лучших с которыми сотрудничал за все время.
Крутой и сложный проект сделали, большой опыт и хорошие деньги получены) Спасибо

Заявки фрилансеров

bakalev
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад

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