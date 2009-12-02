Дизайн проекта под LiveStreet

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок222 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сабж.

Проект еще на стадии утверждения, поэтому мелкие детали по тз будут известны позже.

Нужны: Лента новостей, отдельная новость, личный кабинет, почта, логин, регистрация итп..

За основу можно взять любой популярный ресурс на этом движке,они все однотипные, например хабрахабр.

Верстка не требуется, но если есть опыт верстки и/или натяжки на лайвстрит, то укажите цену на эти услуги.

Предложения скрыты от других пользователей, поэтому пишите все идеи/пожелания в тексте предложения.

Оплата по вебмани, предоплата.

14 лет назад
chromotron
Валентин 
44 годаИзраиль
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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