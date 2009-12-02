Дизайн проекта под LiveStreet

Требуется сабж.

Проект еще на стадии утверждения, поэтому мелкие детали по тз будут известны позже.

Нужны: Лента новостей, отдельная новость, личный кабинет, почта, логин, регистрация итп..

За основу можно взять любой популярный ресурс на этом движке,они все однотипные, например хабрахабр.

Верстка не требуется, но если есть опыт верстки и/или натяжки на лайвстрит, то укажите цену на эти услуги.

Предложения скрыты от других пользователей, поэтому пишите все идеи/пожелания в тексте предложения.

Оплата по вебмани, предоплата.