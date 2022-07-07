Требуется доработка страниц сайта для игры World of Tanks. Необходимо реализовать колесо фортуны с 5 слотами, содержащими различные бонусы. Также требуется создание мини-игр и графики для выигрышей. Ожидается качественная проработка дизайна и функционала, включая уведомления о полученных призах.
Дизайн простого сайта из 5-ти блоков
О задаче.
Нужно создать дизайн сайта из 5-ти блоков на одной из платформ:
Tilda или LP Generator. Можно без опыта работа с этими платформами, там достаточно просто разобраться даже новичку. Главное, опыт работы в
дизайне и вкус само собой.
Тестовое задание.
Для вас будет тестовое задание: создать дизайн первого блока по моему прототипу.
Прикрепляю прототип первого блока, нужно добавить видео, как на рисунке. Видео можно добавить любое.
Обязательно в начале ответа написать: "Прочел ваше задание." И отправить ссылку на сайт выполненный на https://tilda.cc/ru/ или https://lpgenerator.ru/
Иначе ответ будет проигнорирован.
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