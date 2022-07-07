Дизайн простого сайта из 5-ти блоков

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок998 просмотров

О задаче.

Нужно создать дизайн сайта из 5-ти блоков на одной из платформ:

Tilda или LP Generator. Можно без опыта работа с этими платформами, там достаточно просто разобраться даже новичку. Главное, опыт работы в

дизайне и вкус само собой.

Тестовое задание.

Для вас будет тестовое задание: создать дизайн первого блока по моему прототипу.

Прикрепляю прототип первого блока, нужно добавить видео, как на рисунке. Видео можно добавить любое.

Обязательно в начале ответа написать: "Прочел ваше задание." И отправить ссылку на сайт выполненный на https://tilda.cc/ru/ или https://lpgenerator.ru/

Иначе ответ будет проигнорирован.

Tilda
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