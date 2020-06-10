Дизайн сайт-визитка(портфолио)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка212 просмотров

Приветствую Вас! Я начинающий фронтенд разработчик, новичок практически.  Мне нужно сделать сайт-визитку в основном для портфолио. Что Вы можете предложить и за сколько? Тех задания конкретного нет, должно быть , что то уникальное в темно-синих тонах с контактами, стеком применяемых технологий  и тп. Возможно у Вас есть опыт подобных работ и Вы посоветуете. Спасибо

5 лет назад
mysmurov
Сергей 
55 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 часов назад
53 отзыва
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Улучшение дизайна сайта и его его наполнение

    Добрый день! Ищу фрилансера, который поможет переделать дизайн сайта и поможет наполнить его. Увидели что все страницы сайта устарели и потеряли спрос. Не можем никак определится с будущим дизайном. Собственно, сайт с которым придется работать ...

    Дизайн сайтов68 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать дизайн и сделать сайт на тильде

    $150

    Сделать дизайн и верстку для 2 сайтов на Тильде, а именно: 1. Разработать продающий дизайн сайта по тематике Денежный поток по женски. 2. Сделать аналогичный дизайн для сайта продающего вебинара. Блок Схема ...

    Tilda
    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно сделать лендинг CRM-системы

    Нужен лендинг для CRM-системы, разрабатываемой для предприятий нефтегазовой промышленности (несколько ключевых страниц + 3-4 вспомогательных). Дизайн макетов: https://www.figma.com/file/IDkyvjmZiA5WdAO7HYGphS/Marker?node-id=0%3A1 Требования: - чистый JavaScript без фреймворков и библиотек - адаптивный дизайн, кроссбраузерность ...

    JavaScriptNode.js
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходим редизайн интернет магазина

    Необходим редизайн интернет магазина Используя исходную информацию, проработать дизайн всех элементов в направлении дружественности UI, юзабилити.На большинство блоков предоставим прототипы, с исходной информацией.Дизайн должен быть приемущественно в красных, серых, белых и черных тонах. ...

    BootstrapHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Потрібен дизайн для сайту блогу

    Потрібен дизайн для сайту блогу. Назва сайту "Чай з лимоном". Сайт буде з різними цікавими, повчальними, надихаючими історіями. Приклади сайтів: 1) https://bit.ly/2UuGVsU 2) https://bit.ly/3f8SUUP 3)  https://bit.ly/2MNCO6S Потрібно дві сторінки: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Требуется: Дизайн лендинга на тематику перевозок груза, примерно 4-5 экранов Мокап с текстами будет предоставлен От вас жду цены и портфолио

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн сайт

    Нужно разработать дизайн сайта с адаптивами. Будет ориентировочно 15 страниц. Нужен современный, стильный, но при этом сдержанный дизайн. Все детали укажу в лс.  Интересует ориентировочная стоимость и сроки.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сменить дизайн сайта

    Нужно сменить дизайн сайта. Образцы и заданиепредставим. Количество всего 12 - 13 страниц. Сроки желательно 1 -2 дня.  Цена 250 -300 руб за страницу. Главная 500 - 800 в среднем. Есть готовые идеи, но ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад