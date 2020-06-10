Добрый день! Ищу фрилансера, который поможет переделать дизайн сайта и поможет наполнить его. Увидели что все страницы сайта устарели и потеряли спрос. Не можем никак определится с будущим дизайном. Собственно, сайт с которым придется работать ...
Дизайн сайт-визитка(портфолио)
Приветствую Вас! Я начинающий фронтенд разработчик, новичок практически. Мне нужно сделать сайт-визитку в основном для портфолио. Что Вы можете предложить и за сколько? Тех задания конкретного нет, должно быть , что то уникальное в темно-синих тонах с контактами, стеком применяемых технологий и тп. Возможно у Вас есть опыт подобных работ и Вы посоветуете. Спасибо
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