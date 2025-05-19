Требуется дизайнер для разработки двух лендингов для курсов и одного общего лендинга. Все материалы и четкое техническое задание предоставляются. Укажите стоимость за один лендинг и примеры выполненных работ.
Дизайн сайта
Ищу дизайнера для создания сайта в моем стиле ведения блога, женственности, спокойствия, уверенности. Передача состояния через дизайн, шрифт. Условия: обговаривается лично.
Заявки фрилансеров
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