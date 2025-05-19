Дизайн сайта

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Открыт8 заявок33 просмотра

Ищу дизайнера для создания сайта в моем стиле ведения блога, женственности, спокойствия, уверенности. Передача состояния через дизайн, шрифт. Условия: обговаривается лично.

Дизайн сайтов
18 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Валерия
 
22 года
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24 года
3 месяца в сервисе
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4 часа назад
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15 часов назад
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15 часов назад
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31 год
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37 лет
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Был
13 часов назад
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Роман
 
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18 часов назад