Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок321 просмотр

Нужен дизайн сайта.

Под графику отводиться максимально 8Kb на страницу .gif ов.

Оплата в зависимости от Тендера. (на ваших условиях)

Небольшая фирма завязаная в строительстве.

Структура пока не придумана.

Приоритеты - скорость загрузки, удобство(для конечного пользователя), гибкость.

Пишите пожайлуста цену за ваши услуги, сроки и портфолио.

15 лет назад
TherioN201
Максим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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