Анализ конкуретов, разработка структуры сайта, копирайтинг, ключевые слова, дизайн.
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Необходимо создать дизайн для сайта автосервиса подобно шаблону http://www.templatemonster.com/website-templates/21169.html
Слоган - "Радость в движении" (движущаяся машина). Простой стильный дизайн без флэш анимации.
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