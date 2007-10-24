Создать, нарисовать макеты в psd. Для компании, занимающейся производством окон. На сайте будут стандартные разделы (О компани, услуги, контакты ...) Макеты нужны для всех страничек, которые будут на сайте. Сколько займет это времени, а какова цена? Просьба в личку не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн сайта партнерской программы.
В заявках обязательно указывайте примеры ваших работ!
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