Добрый день. Для сайта http://mypictureresize.com/ , который является онлайн редактором изображений, нужен дизайн. Ничего особенно не нужно, поскольку в данном случае главное - функциональность, нужно просто приятный не отвлекающий юзверя интерфейс. Можно предлагать что-то из изготовленного ранее. ...