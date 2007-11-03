Нужно разработать стильный дизайн отражающий специфику фирмы. Техническое задание на дизайн I. Информацию о компании и области деятельность взять отсюда http://www.zhelezyaka.vorle.ru/_index.html В дизайне нужно отразить основные виды деятельности компании и спектр услуг. Дизайн делать под это разрешение 1024/768, ...
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Необходимо создать стильный дизайн сайта небольшой торговой фирмы (4-5 страниц).
Нужны только шаблоны-катинки в PSD.
Подробности по почте или приватным сообщением.
Бюджет: в районе $400
Жду предложений.
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