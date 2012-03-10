Идея дизайна, необходимо сделать дизайн под информационный портал. Чтобы были фотореалистичный фон, в стиле вечернего города (фотографии будут предоставлены) и чтобы общий стиль менялся на основании того, какое сейчас время года и время суток. Для каждого ...