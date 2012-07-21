Дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен53 заявки318 просмотров

Нужно сделать дизайн сайта кафе кальянной, в формате фотошопа. Необходима будет доработка и дополнительных страниц, за это сразу указывайте отдельную цену, сколько это будет стоить. Сайт должен быть в темных тонах, а именно в черном цвете с добавление золотистого цвета. Предоплата за работу в размере 50%. На данный момент интересует портфолио работ, сроки за которые дизайнер сможет сделать, цену указываю приблизительную, так что пишите конкретно сколько будет стоить дизайн главной страницы и сколько стоимость отдельных страниц. На дополнительных страницах нужно будет доработать расположение меню, форму обратной связи, страницы отображения залов в заведении. Помимо этого, возможны дополнительные виды работ, за которые тоже будет все оплачиваеться. Главное выдерживать указанные сроки и качество дизайнерских работ в портфолио.

13 лет назад
newpilgrim
Антон 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$260
5 дней
Дизайнер очень хороший! Сделал работу в срок, дизайн действительно сделан профессионально, видно, что человек вложил в него душу. Очень доволен работой. Были небольшие разногласии, но вопрос был решен по человечески. Давно уже так не радовали первоклассным дизайном, так что высшая оценка 10 баллов! =)))) Желаю успехов!
Сотрудничеством доволен. Оплата в установленные сроки. Заказчик охотно согласился на оформление БС. Хотелось бы немного больше конкретики в постановке задачи, но в целом, проект оставил приятное впечатление.

Заявки фрилансеров

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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