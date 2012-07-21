Нужно сделать дизайн сайта кафе кальянной, в формате фотошопа. Необходима будет доработка и дополнительных страниц, за это сразу указывайте отдельную цену, сколько это будет стоить. Сайт должен быть в темных тонах, а именно в черном цвете с добавление золотистого цвета. Предоплата за работу в размере 50%. На данный момент интересует портфолио работ, сроки за которые дизайнер сможет сделать, цену указываю приблизительную, так что пишите конкретно сколько будет стоить дизайн главной страницы и сколько стоимость отдельных страниц. На дополнительных страницах нужно будет доработать расположение меню, форму обратной связи, страницы отображения залов в заведении. Помимо этого, возможны дополнительные виды работ, за которые тоже будет все оплачиваеться. Главное выдерживать указанные сроки и качество дизайнерских работ в портфолио.