Дизайн сайта 4 страницы

Есть готовый скетч и подробное ТЗ. Нужен дизайн страницы + адаптив. Обязательно дать ссылки на портфолио. Если все понравится, далее закажем дизайн LP и др.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуестя дизайн для сайта 4 страницы 1 слой
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