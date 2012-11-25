Дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки226 просмотров

Дизайна сайта. Отрисовать по макетам, прикрепляю. Детали рпи общении в скайпе.

Бюджет 8 000 руб.

В личку не писать.

13 лет назад
Bogdanlifestyle
Богдан 
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

relver
Релвер 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$250
14 дней
Справился с заданием на отлично! На выходе получил качественный дизайн! Всем рекомендую!
Грамотная формулировка задачи, оплата без задержек. Приятно было сотрудничать, рекомендую!

Заявки фрилансеров

relver
Релвер 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта + флеш на главной

    Есть представительский сайт компании, есть четкое понимание, того - что хотим получить. 1) Нужно осуществить редизайн 2) Помимо дизайна требуется поменять небольшой флеш ролик на главной. Цена вопроса: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн для мобильной браузерной игры

    Разрабатываю мобильную браузерную игру (мобильный сайт). Необходимо нарисовать общее представление игрового интерфейса, то есть парочку страничек с основными элементами сайта + некоторые логотипы для элементов меню. Примеры уровня дизайна для игры - ...

    AndroidiOS
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Здравствуйте. Необходимо нарисовать дизайн двух страниц сайта. В приложении ТЗ и прототипы интерфейса. От исполнителя требуется: - исполнительность; - ответственность; - присутствие чувства стиля. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Корректировка дизайна и верстка

    Требуется для программиста сверстать дизайн сайта для продажи автомобилей. Дизайн предварительно надо откорректировать. Образцы дизайна здесь: http://www.joomlatemplates.youjoomla.info/youmomentum/ http://www.bonusthemes.com/demo/?template=automart http://joomlatemplates.youjoomla.info/youtrader/

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн для одностраничного web-приложения

    $500

    Требуется дизайн интерфейса для одностраничного web-приложения в "гламурном" (не-деловом) стиле. Предпочтительно в стилистике "Web 2.0". От исполнителя требуется опыт создания интерфейсов приложений, знание основ юзабилити.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта + иллюстрации

    $1500

    Есть сервис который необходимо перерисовать! В новом фирменом стиле! В новом виде! Внутрених страниц около 20! После все необходимо сверстать! В подаче заявке сразу указывайте цены ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Главная страница сайта с подарочными сертификатами

    $100

    Друзья, требуется нарисовать главную страницу сайта с подарочными сертификатами. Победитель также получит доп.заказ на разработку внутренних страниц сайта. Вся информация по заказу в прикрепленных файлах. Стоимость главной страницы 2000 рублей.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка элементов на сайте

    Уважаемы фрилансеры! Срочно ищем дизайнера для доработки отдельных элементов на сайте smm.ingate.ru Нужно: 1) Отрисовать кнопку «Отправить заявку». 2) Отрисовать форму заявки. 3) Нарисовать вариант главной страницы, а именно, ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад