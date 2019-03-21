Дизайн сайта (5 страниц)

Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок248 просмотров
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Необходимо разработать дизайн сайта (главная + 3 простых внутренних + вид мобильной версии). Дизайн нужен фактически минималистичный, чистый и лаконичный. Предусмотреть адаптивность. Есть ТЗ со схемами каждой страницы и логотип. 

В идеале - ищу на долгосрочную перспективу.

Оплата - только по факту утверждения работы Заказчиком, либо поэтапный - после сдачи главной, и после сдачи внутренних.

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Дизайн сайта
5 лет назад
siteguru
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад