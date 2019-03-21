Дизайн сайта (5 страниц)

Нужен полностью дизайн трех групп - вк, инстаграмм, ок Все группы с одинаковым оформлением Тематика - Автострахование - ОСАГО
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн сайта (главная + 3 простых внутренних + вид мобильной версии). Дизайн нужен фактически минималистичный, чистый и лаконичный. Предусмотреть адаптивность. Есть ТЗ со схемами каждой страницы и логотип.
В идеале - ищу на долгосрочную перспективу.
Оплата - только по факту утверждения работы Заказчиком, либо поэтапный - после сдачи главной, и после сдачи внутренних.
Отзывы обо мне можно посмотреть в профиле.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
[b]ВНИМАНИЕ! [/b]- Отклики без портфолио рассмотреть не сможем. К отклику прикрепляйте несколько лучших работ в максимально доступном для просмотра виде .- Какое-либо сопроводительное письмо обязательно, ибо вас много. [b]- РАБОТА УДАЛЕННАЯ С ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТОЙ! МОЖНО ПРИЕЗЖАТЬ В ОФИС. [/b][b]Что ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен веб-дизайнер для разработки одностраничного сайта на тему ”Утепление фасадов”. Предварительные тексты и каркас готовы. Требуется человек с опытом и портфолио. Если подходят эти требования - напишите мне Ваши условия в личку (стоимость работы и сроки ...Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт5 лет назад
Цена по догаворная . Эдгар Дайлнейшим поработаем.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо для главной страницы видоизменить следующие элементы: шапка, блок с преимуществами, блок с услугами, подвал. Конечно чтобы все изменения при этом вписывались в нынешний дизайн сайта в целом. Подробнее всё напишу.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт5 лет назад
В один экран.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Во вложении прототипы страниц, которые необходимо оценить. Хочу понимать, за сколько такой проект можно будет отрисовать + включите пожалуйста за дизайн типовой страницы, которую мы будем использовать для остальных разделов. Адаптивную версию (мобильную) прошу также учесть ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $45
Необходим адаптивный дизайн лендинга по тематике: Пропуска в Москву на МКАД для грузовиков. Тех. задание в прикрепленном файле. Все блоки и тексты уже продуманы. ТЗ было разработано сразу для дизайнера и верстальщика, но сейчас необходим только ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт5 лет назад
Суть задачи в загаловке, есть макет нарисованный мною в Paint структуры этой страницы. есть готовые PSD файлы для интеграции с новой страницей. Проект не коммерческий и бюджет не большой! прошу написать примерную цену. Заранее спасибо.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть концепт-мокапы (2 страницы - главная листинг и внутренняя). Есть купленная тема дашбоарда. Есть ТЗ (опираться надо на него, какие поля, какие кнопки нужны). Надо из элементов этой темы собрать по концепт-мокапам дизайн.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт5 лет назад