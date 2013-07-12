Дизайн сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка176 просмотров

дизайн сайта

12 лет назад
JuraShvec
Юрий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$500
10 дней
Приятно было иметь дело с Максимом. Адекватный и понимающий человек, если были как то правки то он их выполнял в срок, сотрудничеством доволен.
Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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