Дизайн сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка99 просмотров

Дизайн сайта для нерудных материалов (щебень, песок)

12 лет назад
tigruly
Ольга 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

mir19on
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$200
4 дня
Илья все сделал быстро и качественно. Будем продолжать сотрудничать и дальше.Спасибо!
Ольга всё очень доступно объясняет по проекту. Оплату производит в срок. Всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mir19on
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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