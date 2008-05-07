Срочно!
Дизайн сайта
Требуется создать дизайн для сайта.
Подробности по icq.
Я свяжусь с вами сам. Портфолио, сроки, стоимость и контакты пишите на почту [email protected].
Предпочтение отдается специалистам из Москвы, чтобы можно было оперативно связаться и оплачивать работу наличными.
Если сработаемся будут ещё заказы.
P.S. отвечайте только на эл. почту.
спасибо.
Заявки фрилансеров
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