Дизайн сайта

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Закрыт18 заявок273 просмотра

Требуется создать дизайн для сайта.

Подробности по icq.

Я свяжусь с вами сам. Портфолио, сроки, стоимость и контакты пишите на почту [email protected].

Предпочтение отдается специалистам из Москвы, чтобы можно было оперативно связаться и оплачивать работу наличными.

Если сработаемся будут ещё заказы.

P.S. отвечайте только на эл. почту.

спасибо.

17 лет назад
CFusion
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров