Требуется создать дизайн для сайта.

Подробности по icq.

Я свяжусь с вами сам. Портфолио, сроки, стоимость и контакты пишите на почту [email protected].

Предпочтение отдается специалистам из Москвы, чтобы можно было оперативно связаться и оплачивать работу наличными.

Если сработаемся будут ещё заказы.

P.S. отвечайте только на эл. почту.

спасибо.