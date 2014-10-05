Требуется сделать только одну страницу - Главную. Тип страницы: имиджевая, эффектная. Указывайте в skype - обсуждаем Вашу заявку в нем и последующее движение дизайна. Сроки до одной недели. Цену обязательно указывайте.
Дизайн сайта
Нужно разработать дизайн сайта по макету https://moqups.com/dmitriiche/MuAxLjBv/p:a20ebe472 , тз во вложении.
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