Дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок255 просмотров

Нужно написать PSD для сайта

тематика услуги по установке электросчетчиков

- главная страница

- контакты

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- как мы работаем

- что мы предлагаем

- отзывы

логотип есть!

вот пример похожего сайта http://www.garant-grupp.ru/

Дизайн простой в стиле минимализма, все просто и понятно.

Время на выполнение работы 3 дня.

Жду предложения от профессионала + конкретика:

- что готовы сделать

- готовое решение

- сроки

Новичкам просьба не обращаться.

Бюджет оговаривается, а так же тех. задание для выбранного кандидата.

Оплата по факту!

10 лет назад
stoaynov_oleg
Олег 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$50
3 дня
Остался доволен работой и общением с Юрой. Работу сделал на отлично, Юра настоящий профессионал своего дела -Рекомендую!
Работать с Олегом просто и удобно, задача сформулирована четко, всегда на связи оплата в срок. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад

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