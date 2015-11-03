Ищу ответственного дизайнера для совместной работы с сайтом. Сайт для компании, производящей конструкции из стекла. Важно: 1. Вы ранее работали с дизайном сайтов или есть понимание отличий от дизайна в других областях 2. Вы представляете смысл адаптивных сайтов, когда ...