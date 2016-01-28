Дизайн сайта

$125
Дизайн сайтовЗавершен15 заявок1456 просмотров
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#1$125

Редизайн существующего сайта. Главная страница - unidveri.com. Можно добавить слайд шоу. + любые ваши вставки приветствуются. 

После победы одного из исполнителей будет доплата за 4-5 второстепенных страниц.

Логотип приложил, можно вдохнуть жизни в него, оставив при этом цвета и стиль

Дизайн сайта
8 лет назад
ZNTeam
Максим 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
MichaelRybchenko
Михаил 
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
#1
Качественно. Внес все нужные правки. Подождал, пока клиент согласует. Всем советую Михаила, как ответственного исполнителя!
Доволен сотрудничеством с Максимом. Все прошло отлично. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
MichaelRybchenko
Михаил 
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
#1
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