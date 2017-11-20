Необходимо нарисовать дизайн двух сайтов - по туризму и по медицинскому туризму в Турцию. Срок исполнения - 31 октября, до 14.00 Цена 2500 рублей за каждый. Приоритет - тем, кто работал с данной тематикой и знаком со спецификой. При ...