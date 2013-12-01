Дизайн сайта (афиша событий)

Нужно разработать логотип и дизайн сайта по тематике "Информационный ресурс интересных событий". Аналогичные проекты, например afisha.ru, но клонировать его не надо.

Есть небольшие наработки в виде разработанного сайта.

Если коротко: надо разработать дизайн: главной страницы,страницу информации о месте проведения мероприятия (кинотеатр, ночной клуб, и т.д.), страницу информации о самом событии/мероприятии, каталог категорий мероприятий, отдельная страница "мероприятия сегодня".

Готового ТЗ нет, но можно попытаться оформить его вместе с исполнителем.