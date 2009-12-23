Дизайн сайта (agrarnabirga)

Есть сайт на базе PHP-Fusion 7 c "узкой" темой. Необходимо переделать тему (свободно распространяемый шаблон) под "резиновую" концепцию. Тема представлена на официальном сайте по ссылке http://themes.php-fusion.co.uk/infusions/theme_database/index.php?view=theme&theme_id=364
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется художник (из Киева, что б можно было встретится с заказчиком для согласования деталей), который сможет нарисовать дизайн для сайта в деловом стиле.
Убедительная просьба не писать в личку без нужды, пишите Ваши предложения ЗДЕСЬ.
Просьба не оставлять предложения, если у Вас нет порфолио или у Вас всего одна-две работы
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Общая информация о проекте и пожелания заказчиков к сайту
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Дизайн легкий, деловой стиль дизайна.
Отображаемые языки: українська, російська, англійська.
Тип відображення сайт: «Резиновый» – т.е. растягивается на всю ширину окна браузера.
Последовательность действий раработки макета
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Что бы не делать ***-надцать вариантов - нужно подъехать к заказерам и послушать их.. Перенять так сказать эмоционально. Практика показала, что это хороший способ экономить время разработки.
Вы создаете сначала один макет главной страницы!
А после утверждения и доработок главной страницы макета, к нему рисуется еще несколько страничек с измененной центральной частью:
1. "результат поиска".
(пример - http://bestarms.weblab.ua/russian/modsrch/?q=%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD )
2. «Новости»:
- 1 стр. листинг новостей (пример: http://weblab.ua/russian/modnews/ );
- 1 стр. новость более подробно (а под ним надпись смотрите также: и мини список с названиями) слева всегда видно несколько новостей, и если читаем какуюто новость - виден рубрикатор с отмеченной рубрикой, к которой относится новость (пример: http://weblab.ua/russian/modnews/trehmernyi-golograficheskii-displei-realfiction-dreamoc/ )
В набросках заказер отобразил рубрики новостей как подпункты меню, Вам при встрече надо склонить заказера, что рубрики надо отображать не в менюшке, а в виде рубрикатора в одной из боковых панелей (левой или правой);
4. «Карта сайту» (дерево с пунктирчиками)
(пример - http://weblab.ua/russian/sitemap/, только без минусов)
5. «Обратная связь + онлайн консультация»:
- страничка с обратной связью по центру, видна только на странице с обр. связью;
- боковая форма для онлайн консультации - видна на всех страничках сайта в боковой панельке.
(пример - http://udina.com.ua/modfb/ )
6. "контакты + карта проезда" (возможно понадобится нарисовать карту проезда, или если заказер согласится использовать яндекс-карту)
(пример карт проезда - http://www.dejurka.ru/graphics/maps/ , только в стиле нашего сайта)
7. "регистрация посетителей" - несколько полей для заполнения, см. наброски заказера
8. "подписка на новости" - несколько полей для заполнения, см. наброски заказера
9. "Торги"
Так как еще не понятно что там будет, то возможно прийдется сделать пару страничек с разным контентом в центральной области, а может и не понадобится..
10. Требуется также нарисовать несколько (около 10 пиктограмок для верхнего меню, эти пиктограмки задаются в админке сайта)
(пример пиктограмок - http://weblab.ua/ , вверху справа. Только в стиле нашего сайта)
Информация для беседы с заказером:
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- основная менюшка предполагается что будет выпадающая. Выпадениие направо или вниз уже будете решать Вы как художник с заказчиком, с точки зрения что удобства для посетителя;
- так как сайт резиновый то надо сделать PSD-файл на ширину 970px, а потом из него сделать одну страницу макета на ширину 1200px (это необходимо для верстальщика, что бы он понимал какой фон можно дублировать);
- в новостях в набросках заказер отобразил рубрики новостей как подпункты меню. Вам надо склонить заказера, что рубрики надо отображать не в менюшке, а в виде рубрикатора в одной из боковых панелей (левой или правой);
- возможно будет хорошей идеей сделать "контакты", "карту проезда" и "обратную связь" на одной страничке. Сэкономить место на странице можно, если показывать карту проезда по нажатию на ссылку "см. карту проезда".
С технической стороны это возможно, просто уточните у заказера согласен ли он;
Порядок утверждения с заказчиком:
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Вы после создания предмакета отправляете его в формате JPG на адрес заказера и меня в копии письма.
Ведется переписки, пожелания, доработки макета, вылизывание, и наконец утверждение.
После того как заказер утвердит основной макет, Вы рисуете остальные странички с разной центральной частью и отправляете их в формате JPG на адрес заказера и меня в копии письма.
После их утверждения заказчиком, мы встречаемся (либо удаленно, мне все равно), Вы привозите или присылаете макет в виде одного PSD-документа с нужным количеством папок (по названию доп. страничек).
Вид папок и вобще структура PSD-файла должна быть примерно такой:
- Шапка
---- Логотип (слой к примеру)
---- верхнее меню (слой к примеру)
- Центр
---- левый блок
-------- Основная меню (например)
---- центральный блок
-------- Главная
-------- Контакты
-------- Новости, листинг
-------- Новости, позиция
---- правый блок
-------- Регистрация
-------- Поиск
-------- Погода
- Подвал
---- баннеры
- самый нижний фон сайта (например)
Рассматривайте эту структуру как пример, названия папок могут быть другие, но на русском.
Сроки
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5 рабочих дней для создания предмакета, после показываете заказчику и еще 3-5 дней на доработку макета и для описанных страничек.
Т.е. в общем, что бы вложится в 10 дней.
Оплата
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БЮДЖЕТ: 1500 грн + премиальные, если:
- получится в оговоренные сроки;
- заказер сразу утверждает, без сильных модификаций;
- по уровню качества - что бы можно было вставить в наше портфолио.
Способ оплаты
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- Наличный расчет
- безнал
- пополним Вашу пластиковую карту
- WebMoney
Предоплата
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100%-я оплата по факту сделанной работы!
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