Дизайн сайта (agrarnabirga)

Требуется художник (из Киева, что б можно было встретится с заказчиком для согласования деталей), который сможет нарисовать дизайн для сайта в деловом стиле.

Убедительная просьба не писать в личку без нужды, пишите Ваши предложения ЗДЕСЬ.

Просьба не оставлять предложения, если у Вас нет порфолио или у Вас всего одна-две работы

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Общая информация о проекте и пожелания заказчиков к сайту

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Дизайн легкий, деловой стиль дизайна.

Отображаемые языки: українська, російська, англійська.

Тип відображення сайт: «Резиновый» – т.е. растягивается на всю ширину окна браузера.

Последовательность действий раработки макета

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Что бы не делать ***-надцать вариантов - нужно подъехать к заказерам и послушать их.. Перенять так сказать эмоционально. Практика показала, что это хороший способ экономить время разработки.

Вы создаете сначала один макет главной страницы!

А после утверждения и доработок главной страницы макета, к нему рисуется еще несколько страничек с измененной центральной частью:

1. "результат поиска".

(пример - http://bestarms.weblab.ua/russian/modsrch/?q=%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD )

2. «Новости»:

- 1 стр. листинг новостей (пример: http://weblab.ua/russian/modnews/ );

- 1 стр. новость более подробно (а под ним надпись смотрите также: и мини список с названиями) слева всегда видно несколько новостей, и если читаем какуюто новость - виден рубрикатор с отмеченной рубрикой, к которой относится новость (пример: http://weblab.ua/russian/modnews/trehmernyi-golograficheskii-displei-realfiction-dreamoc/ )

В набросках заказер отобразил рубрики новостей как подпункты меню, Вам при встрече надо склонить заказера, что рубрики надо отображать не в менюшке, а в виде рубрикатора в одной из боковых панелей (левой или правой);

4. «Карта сайту» (дерево с пунктирчиками)

(пример - http://weblab.ua/russian/sitemap/, только без минусов)

5. «Обратная связь + онлайн консультация»:

- страничка с обратной связью по центру, видна только на странице с обр. связью;

- боковая форма для онлайн консультации - видна на всех страничках сайта в боковой панельке.

(пример - http://udina.com.ua/modfb/ )

6. "контакты + карта проезда" (возможно понадобится нарисовать карту проезда, или если заказер согласится использовать яндекс-карту)

(пример карт проезда - http://www.dejurka.ru/graphics/maps/ , только в стиле нашего сайта)

7. "регистрация посетителей" - несколько полей для заполнения, см. наброски заказера

8. "подписка на новости" - несколько полей для заполнения, см. наброски заказера

9. "Торги"

Так как еще не понятно что там будет, то возможно прийдется сделать пару страничек с разным контентом в центральной области, а может и не понадобится..

10. Требуется также нарисовать несколько (около 10 пиктограмок для верхнего меню, эти пиктограмки задаются в админке сайта)

(пример пиктограмок - http://weblab.ua/ , вверху справа. Только в стиле нашего сайта)

Информация для беседы с заказером:

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- основная менюшка предполагается что будет выпадающая. Выпадениие направо или вниз уже будете решать Вы как художник с заказчиком, с точки зрения что удобства для посетителя;

- так как сайт резиновый то надо сделать PSD-файл на ширину 970px, а потом из него сделать одну страницу макета на ширину 1200px (это необходимо для верстальщика, что бы он понимал какой фон можно дублировать);

- в новостях в набросках заказер отобразил рубрики новостей как подпункты меню. Вам надо склонить заказера, что рубрики надо отображать не в менюшке, а в виде рубрикатора в одной из боковых панелей (левой или правой);

- возможно будет хорошей идеей сделать "контакты", "карту проезда" и "обратную связь" на одной страничке. Сэкономить место на странице можно, если показывать карту проезда по нажатию на ссылку "см. карту проезда".

С технической стороны это возможно, просто уточните у заказера согласен ли он;

Порядок утверждения с заказчиком:

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Вы после создания предмакета отправляете его в формате JPG на адрес заказера и меня в копии письма.

Ведется переписки, пожелания, доработки макета, вылизывание, и наконец утверждение.

После того как заказер утвердит основной макет, Вы рисуете остальные странички с разной центральной частью и отправляете их в формате JPG на адрес заказера и меня в копии письма.

После их утверждения заказчиком, мы встречаемся (либо удаленно, мне все равно), Вы привозите или присылаете макет в виде одного PSD-документа с нужным количеством папок (по названию доп. страничек).

Вид папок и вобще структура PSD-файла должна быть примерно такой:

- Шапка

---- Логотип (слой к примеру)

---- верхнее меню (слой к примеру)

- Центр

---- левый блок

-------- Основная меню (например)

---- центральный блок

-------- Главная

-------- Контакты

-------- Новости, листинг

-------- Новости, позиция

---- правый блок

-------- Регистрация

-------- Поиск

-------- Погода

- Подвал

---- баннеры

- самый нижний фон сайта (например)

Рассматривайте эту структуру как пример, названия папок могут быть другие, но на русском.

Сроки

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5 рабочих дней для создания предмакета, после показываете заказчику и еще 3-5 дней на доработку макета и для описанных страничек.

Т.е. в общем, что бы вложится в 10 дней.

Оплата

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БЮДЖЕТ: 1500 грн + премиальные, если:

- получится в оговоренные сроки;

- заказер сразу утверждает, без сильных модификаций;

- по уровню качества - что бы можно было вставить в наше портфолио.

Способ оплаты

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- Наличный расчет

- безнал

- пополним Вашу пластиковую карту

- WebMoney

Предоплата

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100%-я оплата по факту сделанной работы!