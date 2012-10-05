Добрый день, нужно нарисовать дизайн сайта автосервиса.

Особенности:

1) логотип есть его нужно немного подкорректировать в векторе

2) по дизайну нравится сайт http://www.tatneft.ru/wps/wcm/connect/tatneft/portal_rus/homepage/ , http://eurocar-kzn.ru/ , http://www.triumfavto.ru/

3) где нибудь нужно использовать иллюстрацию как тут http://remont-kuzova.ru/ (не обязательно в шапке)

Цена 3 000 руб, есть и другие заказы с другими ценами. Для этого проекта бюджет урезан.