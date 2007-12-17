Дизайн сайта деревообрабатывающего предприятия

http://www.time.life360.ru/forum/viewtopic.php?t=3310 вот здесь вверху записи кнопка "рекомендовать к прочтению всем". по нажатию динамически меняется количество реков. Нужно сделать ее красиво. Она будет на блогах, форумах. дизайн у них разный, но кнопка должна подходить и ...