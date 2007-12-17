Дизайн сайта деревообрабатывающего предприятия

Уважаемые фрилансеры! Требуется ТОЛЬКО дизайн, для начала только для главной страницы. Весь код мы делаем собственными силами :). Главная страница для будущего портала "домашнего" интернет-провайдера. В дальнейшем, по мере развития проекта и удачной совместной работы - дополнительные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что имеем: http://www.dok12.ru - комментарии излишни, я полагаю :)
ЧТо нравится: www.fmaestro.ru (модуль "конструктора дверей" писали мы, и хотим использовать в работе
Что ОЧЕНЬ нравится (с точки зрения стиля, передирать конечно не надо): http://www.volhovec.ru/
Жду предложений...
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Нужно сделать красивую шапку для блога (Wordpress) Пример темы: http://themes.mywordpress.ru/view/Modernpaper Тематика блога: банки и кредиты Наверное нужен просто какой-нить красивый коллаж. Без особых изысков.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен новый дизайн сайта на основе shop-script. http://www.sitimag.ru/ Портфолио приветствуется.Завершен16 лет назад
- $400
Необходимо разработать дизайн сайта для туристической компании ( в том числе логотип ), некоторые элементы должны быть отрисованы, ищу дизайнера с хорошим портфолио, в дальнейшем будут еще заказы если сработаемся. Сроки - 2 недели.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $200
Требуется профессиональное ТЗ на проект портала, цену работы не знаю, поэтому бюджет обсуждаем, пишите в личку, и пожалуйста, только люди с опытом подобной работы. Спасибо.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Сайт: http://byklet.com.ua/new/ Необходим мелкий редизайн шапки сайта и стиляя ссылок (навигации), т.е. нужно подобрать цвет ссылок чтоб оно входило в общий стиль. И еще в шабке включая меню(навигацию) нужно ввести еще один цвет, например крассный, ...Завершен16 лет назад
- $100
Нужен редизайн сайта под новый год причем полностью, т.е. неоходимо переделать цвета левого меню, шапку нужно сделать автомобильной тематики но с элементами нового года, вообщем переделать все в новогоднюю тематику... Обезательно требование: Логотип должен присутствовать там ...Завершен16 лет назад
- $100
Есть сайт с дизайном, который не нравится, поэтому необходимо переделать дизайн, но с использованием уже созданных флеш-элементов (флаг, лого и флеш-плейер) Т.е. нужно переделать дизайн но при этом использовать старые элементы, зеркало сайта http://pelle.dp.uaЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходим дизайн и верстка сайта весоизмерительной техники, дизайн должен быть сдержанный особо не насыщенный графикой, но в тоже время иметь граф. элементы связанные с напрвлениями предприятия(т.е. весы и т.п.) . Преобладают желтый и зеленый цвет. ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт16 лет назад
http://www.time.life360.ru/forum/viewtopic.php?t=3310 вот здесь вверху записи кнопка "рекомендовать к прочтению всем". по нажатию динамически меняется количество реков. Нужно сделать ее красиво. Она будет на блогах, форумах. дизайн у них разный, но кнопка должна подходить и ...Завершен16 лет назад