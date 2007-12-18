Дизайн сайта Дисконт Телеком

Часть II. Предисловие: Цифра два не случайна, в общем, нам удалось за месяц потратить кучу денег и разработать фирменный стиль певицы, а так же один буклет! Люди с которыми работа ли с честными глазами, но жадными мыслями. ...
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Необходимо сделать дизайн для DiskontTelecom.ru.
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